مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 -9- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية، ومباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 13 سبتمبر 2020، على النحو التالي:الدوري المصري الممتاز
الزمالك X الإنتاج الحربي - 08:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
أبرز مباريات الدوري التونسي
شبيبة القيروان X الترجي - 05:00 مساءً - Television Tunisienne 2
النادي الأفريقي X النجم الساحلي - 07:00 مساءً - Television Tunisienne 1
أبرز مباريات الدوري المغربي
الفتح الرباطي X رجاء بني ملال - 09:00 مساءً -Arryadia SD/HD
اتحاد طنجة X نهضة بركان - 11:00 مساءً -Arryadia SD/HD
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست بروميتش ألبيون X ليستر سيتي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 1/2.
توتنهام هوتسبير X إيفرتون - 05:30 مساءً - بي إن سبورتس 1/2.
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس X ريال بيتيس - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
بلد الوليد X ريال سوسييداد - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
فياريال X هويسكا - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا X ليفانتي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
أبرز مباريات الدوري الفرنسي
موناكو X نانت - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
باريس سان جيرمان X مارسيليا- 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
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