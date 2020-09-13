نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز سيطرته على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الأحد 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي: 1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا. 2- محمد شريف لاعب إنبي، 10 أهداف. 3- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 9 أهداف. 4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف. 5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 8 أهداف. 6- حسام حسن لاعب سموحة، 8 أهداف. 7- والتير بواليا، لاعب الجونة، 7 أهداف. 8- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف. 9- مروان حمدي، لاعب وادي دجلة، 6 أهداف. 10- فادي فريد، لاعب أسوان، 6 أهداف.

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