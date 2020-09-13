هل يرحل إيهاب جلال.. أزمة مالية طاحنة تحاصر مصر المقاصة

طالب الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، إدارة ناديه بسرعة حل الأزمة المالية، التى تحاصر الفريق فى الوقت الحالى، حتى لا تؤثر سلبا على مشوار المقاصة بمسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويعانى فريق المقاصة من أزمة مالية طاحنة، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم صرف مستحقات اللاعبين لفترة زمنية كبيرة، بجانب عدم توافر المكافآت الخاصة بالفوز بالمباريات، وهو الأمر الذى أدى إلى وضع الجهاز الفنى للمقاصة فى حرج كبير مع اللاعبين، بعد الوعود المتكررة بحل الأزمة وصرف جزء من المستحقات.



وشهدت الأيام الماضية ضغوطات كبيرة من قبل إيهاب جلال ومعه وليد هويدى، مدير الكرة، على اللاعبين، من أجل غلق ملف المستحقات بشكل مؤقت والتركيز فى المباريات التى يخوضها الفريق بالدوري، نظرا لموقف الفريق الصعب بجدول ترتيب الدوري الممتاز وتواجده فى المنطقة غير المستقرة بالجدول، وهو ما انصاع إليه اللاعبون فى ظل العلاقات الجيدة التى تجمعهم مع جلال وهويدي.

ويرى إيهاب جلال أن الوقت حان لصرف المستحقات للاعبين، خاصة بعد الانتصارات المتتالية الأخيرة للفريق على حساب الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وطنطا والوصول إلى النقطة 33 والتقدم للمراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري، وطالب جلال بصرف جزء من المستحقات خلال الأسبوع الجارى.