أحمد شوبير يسخر من مروجى السحر فى الدوري

أبدى الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، اندهاشه من خروج البعض والتحدث عن دور السحر فى تلقى نتائج سلبية خلال منافسات الدوري الممتاز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "إنه لا يخرج أي مسؤول إلا نادرا، ويعترف بأخطاء فريقه، بل يقوم على الفور بتوجيه اللوم على التحكيم أو تقنية الفيديو.

وسخر شوبير من حجة السحر التي قالها البعض، وتسببت في ضياع النقاط من فريقه، مؤكدا أن كرة القدم في مصر تسير في طريق اللا معقول.