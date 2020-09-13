الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة وست بروميتش ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

يستهل فريق وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي مبارياته في الدوري الإنجليزي 2020 - 2021، اليوم، الأحد، ، بمواجهة ليستر سيتي.
موعد مباراة وست بروميتش وليستر سيتي والقنوات الناقلة:
تقام مباراة وست بروميتش وليستر سيتي في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2، بتعليق أحمد البلوشي.
وست بروميتش ضد ليستر سيتي:
ويتسلح وست بروميتش بعامل الأرض في مباراة اليوم، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ثعالب ليستر سيتي، الذي يدخل المباراة تحت شعار لا بديل الفوز، من أجل المنافسة مبكرا على لقب الدوري الإنجليزي.
يذكر أن فريق وست بروميتش بقيادة أحمد حجازي تأهل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد غياب دام عامين.
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