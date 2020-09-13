بطل الهاتريك.. محمد صلاح يفرض سيطرته على أغلفة الصحف الإنجليزية

فرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، سيطرته على أغلفة الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بعد الـ"هاتريك" الذي قاد به فريقه للفوز على ليدز يونايتد العائد للدوري الممتاز، بنتيجة 4-3، أمس، السبت، في افتتاح الـ"بريميرليج".
وكالعادة يواصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، وسجل ثلاثية في الدقائق 4 و33 و87، بينما أحرز فيرجيل فان دايك هدفا في الدقيقة 20.
وعنونت صحيفة "ديلي ميل" على غلافها: "رجل اللحظة".
بينما خرجت صحيفة "إكسبريس" بعنوان: "مو يعود بانفجار.. صلاح بطل الهاتريك، في مباراة كلاسيكية بـ أنفيلد".
أما صحيفة "جارديان" فعنونت: "عرض صلاح المتأخر.. بطل الهاتريك كلف رجال بييلسا ثمن ركلة الجزاء المتأخرة بعد عودة كانت قريبة للغاية من إسقاط البطل".
وبات "مو صلاح" هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء ليفربول الافتتاحي بالبريميرليج، منذ جون ألدريج موسم 1988-1989.
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