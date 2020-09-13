رغم إصابة 5 لاعبين بكورونا.. رفض تأجيل مباريات الهلال في دوري الأبطال

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباريات فريق الهلال السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا.
وكانت الفحوصات الطبية أثبتت أمس، السبت، إصابة 5 لاعبين في صفوف الهلال بفيروس كورونا المستجد، عقب وصول بعثة الزعيم إلى الدوة لخوض باقي منافسات دوري أبطال آسيا.
ووفقا لتقارير سعودية فإن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا هم: سعود كريري وسلمان الفرج ومحمد الواكد ومحمد البريك وصالح الشهري وحمد العبدان.
وذكرت قناة "الشارقة الرياضية" وفقا لمصدر داخل الاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد لن يؤجل مباريات الهلال في مسابقة دوري أبطال آسيا، رغم إصابة 5 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا.
يذكر أن فريق الهلال السعودي هو حامل آخر نسخة من لقب دوري أبطال آسيا.
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