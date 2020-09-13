حرب جنش وأبو جبل .. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

استقر باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 . ويواجه كارتيرون حيرة فنية شديدة ما بين استمرار الاعتماد على محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أو اللجوء إلى محمود جنش وإعادته مرة أخرى لحراسة عرين الأبيض خاصة بعد المستويات الجيدة التى يقدمها فى التدريبات . ومن المقرر أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمود جنش " أبو جبل "

خط الدفاع : أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وحاتم سكر .

خط الوسط : طارق حامد وإمام عاشور وإسلام جابر .

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحى و مصطفى محمد .

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