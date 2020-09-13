كيبر رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادى الأوليمبي

قرر مجلس إدارة النادى الأوليمبي برئاسة المهندس طارق السيد تعيين كابتن أحمد كيبر رئيسا لقطاع الناشئين خلفا لكابتن عطية عبد الهادى الذى تقدم باعتذار عن القطاع عقب توليه مهمة تدريب أحد الفرق السعودية.

ويعتبر أحمد كيبر من الكفاءات المتميزة بالنادى الأوليمبي وسبق له تدريب العديد من الفرق سواء فى مصر أو خارج مصر واستطاع من قبل إمداد الفريق الأول بعناصر متميزة.

ومن ناحية أخرى وجه المهندس طارق السيد الشكر لعطية عبد الهادي لنجاحه بالتنسيق والربط مع كابتن أحمد ساري المدير الفني ونجاحهما معا في الدفع خلال المرحلة الماضية عدد من ناشئى النادي وطالب المجلس كابتن كيبر بالاستمرار سياسة التنسيق والربط مع الفريق الأول ومع لجنة الكرة.