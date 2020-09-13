المنتخب الأولمبي يتابع مدافع المصري البورسعيدي

اقترب عبدالرحمن زين مدافع نادي المصري البورسعيدي من الانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي، تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها لعام 2021 على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. وعلم مصدر قريب من اللاعب أن المنتخب الأولمبي يتابع اللاعب منذ فترة لبحث إمكانياته وقدراته الفنية وكيفية الاستفادة منها في بطولات المنتخب الأوليمبي . وذلك عقب تألق اللاعب مع الفريق البورسعيدي رغم أنه يلعب في مركز ليس مركزه الأصلي ومركزه الأساسي نص ملعب. ويتابع المنتخب الأولمبي الآن مجموعة من اللاعبين الشباب وذلك ليكونوا ضمن المجموعة المشاركة في البطولة القادمة.

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