نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب أمريكا يتعادل مع تولوكا ويقتنص صدارة الدوري المكسيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص فريق كلوب أمريكا صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم مؤقتا رغم تعادله مع ضيفه تولوكا 1 /1 فجر الأحد في المرحلة العاشرة. وفي مباريات اخرى فاز تيجريس اونال على ضيفه سانتوس لاجونا 2 /صفر وتعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان 1 / 1 . وحصد كلوب أمريكا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى عشرين نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بوماس اونام وكروز ازول. وتقدم فيدريكو فيناس بهدف لكلوب أمريكا في الدقيقة 20 ثم تعادل براندون سارتياجوين لتولوكا في الدقيقة 29. ورفع أطلس رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط أمام مازاتلان. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم ميجيل سانسوريس بهدف لفريق مازاتلان في الدقيقة 51 وتعادل ريناتو إيبارا بهدف لأطلس في الدقيقة 53 .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلوب أمريكا يتعادل مع تولوكا ويقتنص صدارة الدوري المكسيكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.