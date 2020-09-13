مخطط مختار مختار.. تفاصيل الساعات الأخيرة في الإنتاج الحربي قبل مواجهة الزمالك

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الزمالك اليوم، الأحد، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وشهد معسكر الإنتاج الحربي تركيزا كبيرا من قبل اللاعبين والجهاز الفنى فى ظل السعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض للعودة إلى الطريق الصحيح من جديد بعد الهزيمة الأخيرة أمام أسوان.

وطالب مختار مختار لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مباراة اليوم أمام الزمالك، فى ظل رؤيته أنها ستكون مفتاح العودة بقوة بمنافسات الدوري بعد مسلسل النتائج غير المستقرة بالدوري.

واستقر مختار مختار على تشكيل فريقه الإنتاج الحربي لمواجهة الزمالك والذى من المقرر أن يتكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: محمد شوقي غريب ومحمود البدري ومحمد بازوكا وأحمد شديد قناوى.

خط الوسط: غنام محمد ومحمود عادل وعلاء سلامة.

خط الهجوم: أحمد عفيفي ومحمد فييرا وباسم مرسي.