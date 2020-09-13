أحمد حسن: يجب على الإعلام الاهتمام بالمحترفين بدلا من أخبار صالح جمعة

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه يجب الاهتمام إعلاميا باللاعبين المحترفين خارج مصر، مشيدًا بما فعله محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، تجاه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

وقال أحمد حسن، عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" يجب أن يتم الاهتمام باللاعب المحترف، والذي يمثل مصر بشكل جيد، ويتميز بالاحترافية الشديدة".

وأضاف: "في بعض البرامج التليفزيونية يتم الاهتمام ببعض الأزمات والقضايا وأخبار لاعبين آخرين مثل صالح جمعة".

وتابع: "يجب أن ينال المحترفون حقوقهم مثل تريزيجيه والمحمدي وكوكا".

وفي ذات السياق أشاد الصقر بما فعله محمد صلاح تجاه مؤمن زكريا، قائلا: "احتفال صلاح بهدفه على طريقة مؤمن، هو دعم معنوي كبير للاعب وأهم من الأموال، وأصبح العالم كله يتحدث عن اللاعب".

وقال إن " مساندة صلاح لمؤمن زكريا، أمر رائع، خاصة أنه يمثل مصر في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "صلاح سجل "هاتريك" واقترب من دخول نادي المائة، ويسجل في افتتاحية البريميرليج للموسم الرابع على التوالي".