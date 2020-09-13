أحمد حسن: يجب على الإعلام الاهتمام بالمحترفين بدلا من أخبار صالح جمعة

وقال أحمد حسن، عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" يجب أن يتم الاهتمام باللاعب المحترف، والذي يمثل مصر بشكل جيد، ويتميز بالاحترافية الشديدة".
وأضاف: "في بعض البرامج التليفزيونية يتم الاهتمام ببعض الأزمات والقضايا وأخبار لاعبين آخرين مثل صالح جمعة".
وتابع: "يجب أن ينال المحترفون حقوقهم مثل تريزيجيه والمحمدي وكوكا".
وفي ذات السياق أشاد الصقر بما فعله محمد صلاح تجاه مؤمن زكريا، قائلا: "احتفال صلاح بهدفه على طريقة مؤمن، هو دعم معنوي كبير للاعب وأهم من الأموال، وأصبح العالم كله يتحدث عن اللاعب".
وقال إن " مساندة صلاح لمؤمن زكريا، أمر رائع، خاصة أنه يمثل مصر في الدوري الإنجليزي".
وتابع: "صلاح سجل "هاتريك" واقترب من دخول نادي المائة، ويسجل في افتتاحية البريميرليج للموسم الرابع على التوالي".
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