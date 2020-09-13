بعد اقترابه من مغادرة النصر السعودي .. يحيى الشهري ساحر فقد بريقه

انتهت رحلة يحيى الشهري أو " يحيى السحري" كما يطلق عليه عشاقه بالمملكة العربية السعودية، مع نادي النصر وبات قريبا إلى العودة إلى الاتفاق مجددا.

ووضع نادي النصر السعودي يحيى الشهري على قائمة الراحلين عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا للموسم المقبل، وبات اللاعب قريبا من العودة إلى الاتفاق.

من هو يحىي الشهري:

بدأ يحيى الشهري مسيرته الكروية في ناشئي نادي الاتفاق ثم تدرج إلى فريق الشباب وتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2009- 20210.

برز سحر يحىى الشهري مع الاتفاق مع رغم صغر سنه، حيث يتماز اللاعب بمهارات عالية، وصناعته للأهداف وتسجبها ايضا.

وفي 2013 نجح النصر السعودي في التعاقد مع يحىى الشهري مقابل 48 مليون ريال، ليصبح أغلى لاعب محلي في تاريخ الدوري السعودي.

يحىى الشهري أحد أبرز لاعبي النصر السعودي منذ انضمامه إلى الاتفاق، لكن تراجع مستواه مؤخرا جعل بالإضافة إلى تبقي موسم وحيد في عقده، جعل نادي النصر يستغني عنه.

يحيى الشهري مع المنتخب السعودي:

تدرح يحىى الشهري مع في جميع فئات المنتخب السعودي " ناشئين - شباب - أول"، حيث كانت أول مشاركة له مع المنتخب السعودي الأول أمام تونس " مباراة ودية" في 14 أكتوبر 2009.

شارك يحىى الشهري مع منتخب السعودية في العديد من البطولات، حيث مثل الأخضر في خليجي 20 و 21، وتصفيات كأس العالم 2018 ونهائيات مونديال روسيا، وأمم آسيا 2019.

يحىى الشهري مع النصر:

لم يظهر يحىى الشهري مع النصر بمستواه المعتاد هذا الموسم، حيث شارك في 21 مباراة مع النصر في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع هدف يتيم.

راتب يحىى الشهري:

ويحصل يحىى الشهري حوالي 7 ملايين ريال سنويا من نادي النصر السعودي، وهو ضمن قائمة أعلى الأجور في مسابقة الدوري السعودي.

إحصائيات يحيى الشهري:

شارك يحيى الشهري مع النصر في 21 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

أهداف ولمسات يحيى الشهري:

سجل يحيى الشهري العديد من الأهداف الرائعة خلال مسيرته، لعل هدفه الصاروخي في منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2018 أحد أبرز هذه الأهداف.