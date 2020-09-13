مؤمن زكريا بعد احتفال محمد صلاح: الحمد لله على نعمة حب الناس

وكتب مؤمن زكريا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله يا رب لك الحمد على نعمة حب الناس لي.. ربنا ما يحرمني منكم".
وكان محمد صلاح احتفل على طريقة مؤمن زكريا دعما للاعب الذي ابتعد قسرا عن الملاعب بسبب مرض نادر "ضمور في الأعصاب" وهي الحالة التي تعاطف معها جميع اللاعبين في مصر وقرروا دعم لاعب منتخب مصر السابق.
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