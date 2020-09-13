نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلائع الجيش يعلق على مصير هدف الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد المهدي مدير كرة القدم في طلائع الجيش أن نجم الفريق كريم طارق الذي يتنافس الأهلي وبيراميدز في الحصول على خدماته في الموسم المقبل مستمر في صفوف الفريق العسكري حتى نهاية الموسم وأنهم يرحبون به في حال قرر الاستمرار في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال المهدي في تصريحات تلفزيونية لفضائية الزمالك: "اللاعب ملكًا لبتروجيت وينتهي عقده معنا ‏في نهاية الموسم الحالي ونرحب به بالطبع إذا أراد البقاء ونتمنى له ‏التوفيق في حالة اتخاذه قرار بالانضمام إلى نادي اّخر".

وأضاف:"كريم طارق لاعب رائع ويستحق التواجد في المنتخب الوطني لاحترامه والتزامه الكبير، هو الآن يركز معنا ويركز على الانضمام للمنتخب القومي".

واختتم المهدي تصريحاته قائلاً:"كنا في حاجة للفوز الذي تحقق على حساب ‏الجونة برباعية من أجل تحسين أوضاع الفريق في جدول الدوري والحصول ‏على دفعة معنوية في المباريات المقبلة والمتبقية من البطولة".