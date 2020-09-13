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إصابة مدرب أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي أمس السبت، إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني البالغ 50 عاما بفيروس المستجد.

وجاء في بيان النادي المدريدي: "خضع الفريق الأول والطاقم التدريبي والموظفون المساعدون لاختبارات جديدة أمس الجمعة، وتم اكتشاف إصابة المدير الفني دييغو سيميوني بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "لحسن الحظ، لم يظهر على سيميوني أي أعراض، وهو معزول الآن في منزله لقضاء فترة الحجر الصحي".


وغاب سيميوني عن تدريبات أتلتيكو مدريد أمس، وتولى مساعدوه زمام الأمور.
المصدر: وكالات

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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