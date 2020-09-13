«عبد الفتاح»: سعيد بأداء «رجال تنس الطاولة».. ونعد جماهير الأهلي بالدوري

أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، عبر عن سعادته بأداء فريق الرجال خلال الدورة المجمعة الأولى من نهائيات الدوري العام والتي توج بها الأهلي، محققا الفوز على جميع منافسيه.

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن فريق تنس الطاولة أستعد جيدًا للمنافسات عقب العودة ، بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، مما ساعد رجال طاولة الأهلي على الظهور بهذا المستوى المتميز وتحقيق الفوز في جميع المباريات.

وأوضح «عبد الفتاح» أن الفريق سيحصل على فترة راحة لمدة 3 أيام، يعود بعدها للتدريبات مجددًا استعدادًا للدورة المجمعة الثانية والمقرر أقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل.

كما وعد «عبدالفتاح» جماهير الأهلي ببذل أقصى جهد؛ لحصد بطولة الدوري والمنافسة على كافة البطولات المختلفة التي يُشارك بها الفريق.

وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي، قد فاز أمس السبت بالمركز الأول في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية وجاء في المركز الثاني إنبي ثم الزمالك والمعادي.