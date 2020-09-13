احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السويسري رينية فايلر، حيث يتمم اليوم عامه الـ 47 .
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للمدير الفني وهنأته بمناسبة عيد ميلاده كما نشرت إنجازاته مع النادي الأهلي حيث لعب ٣٩ مباراة، ٣١ فوز، ٦ تعادل، ٨٥ هدفا.
ووصل فايلر مع النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ومن المقرر مواجهة الوداد يوم 18 أكتوبر المقبل.
جدير بالذكر أن الأهلي تحت قيادة فايلر خسر بطولة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك بضربات الترجيح التى أقيمت في الإمارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر ويستعرض مسيرته مع الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.