أحمد حسن مهاجما الأهلي بسبب صالح جمعة: متمسكين به ليه؟

أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر استياءه الشديد من تمسك النادي الأهلي بـ"صالح جمعة" رغم تعدد أزمات اللاعب في السنوات الماضية.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع بعر راديو: "صالح جمعة لاعب لديه إمكانيات كبيرة، ولكن إلى متى سيظل في دوامة الأزمات، ومستغرب للغاية من تمسك الأهلي به".

وأضاف: "5 سنين مع الأهلي شارك في 70 مباراة فقط، ومن بين تلك المباريات شارك على أجزاء بسيطة من المباراة، ولم يشارك سوى في دقائق معدودة أمام المصري البورسعيدي هذا الموسم".

وتابع الصقر: "فهل الأهلي يتمسك بوجوده خوفا من رحيله للزمالك؟، النادي لم يستفد بوجوده طيلة الفترة الحالية، رغم أنه لاعب موهوب".

وواصل: "طوال السنوات الخمس الماضية لم يشارك سوى في عدد قليل، ولابد من أن يراجع النادي الأهلي نفسه في ملف صالح جمعة، حتى أن فايلر خرج في تصريحات وأكد عدم احتياجه له".

وأكمل: "صالح جمعة محتاج يساعد نفسه أولا، ولا أعرف أين مشكلة اللاعب حتى الآن".

وأتم: "حسام البدري أكثر من أعطى فرصة لصالح جمعة في المباريات، ومع فايلر لم يشارك سوى في 6 دقائق أمام المصري، ما يحدث من جانب اللاعب أمر لا يمت للاحتراف بصلة".