عن تدوير المدربين في الدوري المصري.. خبراء يؤكدون: مطلوب قانون

تعاني أندية الدورى الممتاز من تدوير المدربين على مدار الموسم الكروى ما يعود بالسلب على نتائج فرق الكرة.

رؤساء الأندية عادة ما يلجأون إلى الإطاحة بأى مدرب لا يقدم أي مردود أو نتائج ترضى طموحات الجماهير.

خبراء الكرة يرون أنه من أجل الحد من تدوير المدربين فى الدورى الممتاز يتطلب وضع قانون من جانب اتحاد الكرة.

فى البداية أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على ضرورة وضع ضوابط صارمة من قبل اتحاد الكرة بشأن تدوير المدربين فى الدورى الممتاز.

قال البلدوزر: لا بد أن يضع اتحاد الكرة ضوابط خاصة بعمل المدربين وبعض الأندية تعيش تحت ضغط جراء سوء النتائج وغضب الجماهير من الخسارة.

أضاف: طالما أن القوانين تسمح بتغيير المدربين في بعض الفرق ولدينا رجال أعمال قادرين على إدارة الأندية لا بد أن يتم تحويل الأندية إلى مؤسسات ويتم بيعها وإدارتها بالشكل الأفضل.

وأكمل : الأندية مثلا في بلجيكا يمتلكها رجال أعمال ويقومون بالإنفاق عليها رئيس النادى يكون لديه مستشارين رياضيين على مستوى عالٍ لكن هنا فى مصر رئيس النادى يدير الكرة والسباحة وكرة الطائرة ويدير الأمور من وجهة نظره.

شدد على وجوبية أن يكون هناك مستشارين فنيين لرئيس النادى على أن يكون هناك أشخاص مخلصين يقومون بنصح المسئولين عن الأندية.

من جانبه قال حازم إمام نجم نادى الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق عن كثرة تغيير المدربين فى الدورى: حاولت جاهدًا عندما كنت مسئولًا فى اتحاد الكرة إقرار بند يمنح المدرب الحق فى تدريب فريقين فقط طوال الموسم فى مختلف درجات مسابقات الكرة حتى نمنح الفرصة لظهور مدربين جدد وتشعر الأندية بالاستقرار مع مدربيها.

استطرد: لكن لم تساعدنى الظروف فى إقرار ذلك البند في اللوائح ولذا أستغل فرصة موقف أحمد سامى مع طنطا وسموحة فى مطالبة اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة باستكمال قراراتها المتميزة عن طريق وضع هذا البند فى لائحة الموسم الجديد حتى يطبق ونتخلص من هذه الظاهرة السيئة للأبد.

فيما علق أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق على لعبة تدوير المدربين فى الدورى الممتاز وتواجد نفس الوجوه فى مختلف الأندية فى الموسم الواحد.

وطالب نجم الزمالك السابق بضرورة وضع بنود جديدة فى لوائح الجبلاية للحد من التعاقد مع أكثر من مدرب فى الموسم الواحد وعدم ترك الأمر لمسألة العرض والطلب.

وقال أيضا: مطلوب قرار من اتحاد الكرة مفاده أن المدرب لا يتولى القيادة الفنية لأكثر من ناديين فى الموسم الواحد وإذا أراد المدرب إنهاء التعاقد يعطى للنادى قيمة التعاقد لنهاية العقد.

أشار إلى أن النادى الذي يتعاقد مع المدرب إذا أراد إنهاء التعاقد يمنحه كافة مستحقاته المالية تعاقده لنهاية العقد.

تابع : يكون هناك دورات تثقيفية للمدربين باستمرار لتطوير المدرب المصرى وتاهيلة لداخل مصر وخارج مصر وتكون الدورات مجانية على حساب اتحاد الكرة والمجلس الأعلى للرياضة واللجنة الأولمبية.

شدد نجم الزمالك السابق على ضرورة وضع معايير محددة لتصنيف المدربين المصريين فى اتحاد الكرة.