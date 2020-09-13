الدوري الإنجليزي.. أحمد حجازي على دكة بدلاء وست بروميتش أمام ليستر سيتي

أعلن سلافن بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش، التشكيل الأساسي لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة الدوري الإنجليزي. وتواجد المدافع المصري أحمد حجازي على مقاعد بدلاء وست بروميتش لمواجهة ليستر سيتي. وجاء تشكيل وست بروميتش كالتالي: حراسة المرمى: جونسون خط الدفاع: أوشي - أجاي - بارتلي - فورلونج. خط الوسط: جاك ليفرمور - ساويرس - جيبس - ديانجانا. الهجوم: بيريرا - روبنسون.

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