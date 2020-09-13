خطوة واحدة تفصل تولي إيهاب جلال تدريب بيراميدز رسميا

وضع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة شرطا وحيدا للموافقة على الرحيل إلى بيراميدز وتولي تدريب الفريق فى الوقت الحالى بعد تلقيه عرض رسمى خلال الأيام القليلة الماضية.

وأبدى إيهاب جلال موافقته على الرحيل وتدريب بيراميدز خلال الفترة الحالية فى ظل قناعاته التامة بالقدرات الجيدة التى يمتلكها النادى وتوفير كل السبل لتحقيق مجموعة من النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة.

واشترط إيهاب جلال موافقة مسئولى المقاصة على رحيله فى الوقت الحالى من أجل الموافقة على تدريب بيراميدز، ويرفض جلال فكرة الرحيل دون موافقة المقاصة فى ظل العلاقات الجيدة التى تجمعه مع مسئولى المقاصة.

وتقدم مسئولو نادي بيراميدز بعرض رسمي إلى إيهاب جلال، لتولي تدريب الفريق خلال المباريات المتبقية من الدوري الممتاز ومباريات الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، دخول بيراميدز فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لتوليه تدريب الفريق فى الوقت الحالى وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم الكروى الجارى بسبب النتائج السيئة التى تلقاها الفريق فى الآونة الأخيرة وتلقيه 3 هزائم متتالية بمسابقة الدوري الممتاز.