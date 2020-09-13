أيمن دجيش: تقنية الفيديو "VAR" لن تحقق العدالة بنسبة 100%

أكد أيمن دجيش، الحكم المساعد الدولي السابق، وعضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري هو إنجاز كبير يحسب للجنة الخماسية الحالية.

وقال دجيش في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "دخول تقنية الفيديو إنجاز كبير للجنة الخماسية، والجميع داخل لجنة الحكام كان يعمل بجدية، ونواصل الحصول على التراخيص الخاصة وإكمال المشروع الجديد الخاص بتطوير الحكام وتدريبهم".

وأضاف: "لازال هناك بعض التراخيص من المفترض أن نحصل عليها، يجب أن نواصل العمل في هذا المشروع".

وتابع: "تجربة الفار لن تحقق العدالة بنسبة 100%، ولكن هناك سؤال هل أفادت الحكام في تحقيق العدالة بنسبة كبيرة أم لا طوال الفترة الماضية؟، نعم أفادت الجميع، لذلك يجب استمرار التجربة والعمل على تطويرها".

وأكمل دجيش قائلا: "تجربة الفار منذ شهر ونصف فقط، وهناك نجاح كبير في إدارة المباريات، هناك نسبة كبيرة تحققت من العدالة للأندية في الدوري المصري".