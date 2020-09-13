بلاغ جديد من شوبير ضد نجم الزمالك | تفاصيل

قدم الإعلامى أحمد شوبير بلاغا ضد أسامة حسن نجم الزمالك، حيث أعلن ذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتب شوبير: "تم تقديم بلاغ جديد للسيد النائب العام ضد المدعو اسامه حسن اليوم 13/9 لنشره أخبار كاذبة عني كل الشكر للاستاذ محمد عثمان المحامي والأستاذ مهاب عثمان". اقرأ أيضا:

بدلا من حفلات الفنادق .. شوبير يطالب اتحاد الكرة بتسليم درع الدوري للأهلي في الملعب ووجه الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، رسالة إلى مسئولى اللجنة الخماسية بشأن تسليم النادي الأهلي درع الدورى خلال الموسم الكروى الجارى. وطالب شوبير فى تصريحات إذاعية له، مسئولى اتحاد الكرة بضرورة تسليم درع الدوري إلى الأهلى فى الملعب بدلا من حفلات الفنادق.

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