خطوة للخلف.. أحمد حسن: رمضان صبحي الخاسر الأكبر من الانتقال لـ بيراميدز

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "كنت أتمنى رؤية رمضان صبحي يسير على نفس خطى محمد صلاح، فهو لديه الإمكانات البدنية والفنية التي تؤهله لذلك".
وأضاف: "رمضان صبحي لديه الإمكانات التي تؤهله للاحتراف أوروبيا، كانت أرقامه ستتضاعف في أوروبا لو ثبت نفسه في أي نادٍ خارج مصر، يستحق أن يكون محترفا".
واستطرد: رمضان صبحي هو الخاسر الأكبر في خطوة انتقاله لبيراميدز، وأعادته خطوات للخلف".
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