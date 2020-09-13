الجبلاية تستعين بـ "كوكو" لتطوير متحف اتحاد الكرة في الجزيرة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن تصميم متحف الجبلاية وتطوير مقر الاتحاد الكائن فى الجزيرة.

وكان مقر الجبلاية تعرض عام ٢٠١٣ إلى حريق وجرى خلاله سرقة مقتنيات ضمت من بينها خنجر ذهبي و١٠ دروع وسيفين ذهب أحدهما من سلطنة عمان والآخر من الكويت إلى جانب كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠.

وقال المصدر ذاته إن مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قاموا بإسناد تصميم متحف الجبلاية وتطوير المدخل إلى شخص يدعي أحمد عبد الحكيم وشهرته كوكو.

وأضاف: إحدى الموظفات فى إدارة التسويق باتحاد الكرة قامت بإحضار أحمد عبد الحكيم وشهرته كوكو وتم إسناد الأمر إليه بتوصية منها لدى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.

يذكر أن النائب العام أحال ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد انتهاء لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة من الجرد والاطلاع على كافة الأوراق الرسمية.