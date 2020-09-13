خاص.. نادي مصر يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد الحكام

أكد مصدر بنادي مصر، أن مجلس إدارة النادي سيتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد التحكيم، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال المصدر، إن هناك تسجيلات تثبت اتخاذ حكام الساحة قرارات عكس قرارات الـ var، وهو ما يضر بمصلحتنا، ويكشف تعنت الحكام ضدنا.
كان نادي مصر تعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 2 - 2، في الجولة الماضية.
ويحتل نادي مصر المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.
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