نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانتوس يفلت بنقطة التعادل أمام ساو باولو في الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفلت سانتوس من فخ الهزيمة أمام ضيفه ساو باولو وانتزع تعادلا ثمينا 1 / 1 معه مساء السبت في المرحلة العاشرة من الدوري البرازيلي والتي شهدت أيضا فوز أتلتيكو بارانينسي على كوريتيبا 1 / صفر.

وأنهى ساو باولو الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما جابرييل سارا في الدقيقتين الثامنة و38 مقابل هدف سجله مادسون في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة على حالها حتى شهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة هدف التعادل لأصحاب الأرض بتوقيع مارينهو.

ورفع سانتوس رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس مقابل 18 نقطة لساو باولو الذي انفرد بالمركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر انترناسيونال.

واستعاد أتلتيكو بارانينسي نغمة الانتصارات في الدوري البرازيلي بفوز ثمين 1 / صفر على كوريتيبا.

وحسم بارانينسي المباراة لصالحه بهدف سجله فابينهو في الدقيقة 12، وفشل كوريتيبا في انتزاع التعادل خلال ما تبقى من المباراة التي شهدت طرد لاعبه إيجور جيسوس دا كروز في الدقيقة 72 .

ورفع بارانينسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما حقق الفوز الأول له في آخر ثماني مباريات خاضها في المسابقة وتجمد رصيد كوريتيبا عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.