نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال أم التوأم ؟ .. بيراميدز يختار المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطلعت إدارة نادي بيراميدز، آراء بعض نجوم الفريق، في مسألة المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي السماوي خلال الفترة المقبلة خلفا للكرواتي أنتي شاشيتش الذي اقترب من الرحيل بشكل رسمي.

وتلقى بيراميدز الهزيمة في آخر 3 مباريات بالدوري، أمام الزمالك والجونة والمصري البورسعيدي.

من جانبه ذكرت مصادر صحفية أن عددا كبيرا من لاعبي بيراميدز فضلوا التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، حال اللجوء لتعيين مدرب وطني.

وأوضحت المصادر رفض عدد من لاعبي بيراميدز، عودة التوأم حسام وإبراهيم حسن مجددا، لقيادة الفريق في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يصدر مسؤولو نادي بيراميدز قرارا رسميا بإقالة شاشيتش؛ نظرا لسوء النتائج مع الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.