نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: انتقال رمضان صبحي لبيراميدز خطوة للخلف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه كان يتمني انتقال رمضان صبحي لأحد الأندية الأوروبية، مشيرا إلى أن انضمامه لصفوف بيراميدز هو خطوة للخلف.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" كنت أتمنى رؤية رمضان صبحي يسير على نفس خطى محمد صلاح، فهو لديه الامكانيات البدنية والفنية التي تؤهله لذلك".
وأضاف: "رمضان صبحي لديه الإمكانيات التي تؤهله للاحتراف أوروبيا، كانت أرقامه ستتضاعف في أوروبا لو ثبت نفسه في أي نادٍ خارج مصر، يستحق أن يكون محترفا".
واختتم: "خطوة رمضان بالانضمام لبيراميدز هو الخاسر الأكبر فيها، وأعادته خطوات للخلف".
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