نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مكافآت الأندية في كأس ألمانيا بسبب كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن مكافآت الأندية في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا ستقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالنسخة الماضية بسبب أزمة جائحة كورونا.
وأكد اتحاد الكرة الألماني التقرير الذي نشرته مجلة "كيكر" والذي كشف عن حصول الأندية الـ 64 االمشاركة في الدور الأول على 137 الف يورو لكل منها، مقارنة بـ 175 الف و500 يورو في العام الماضي.
وأشار اتحاد الكرة الألماني إلى أن كل الأندية بداية من دوري الدرجة الثالثة ستتقاضى 30 الف يورو لتنفيذ البروتوكول الصحي الصارم والإلزامي.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأندية ستحصل على مال أقل في الأدوار التالية من مسابقة الكأس، حيث أنه في السابق كانت المكافأة تتزايد مع كل دور.
ويتحصل اتحاد الكرة الألماني على القيمة المالية للجوائز من خلال تسويق حقوق البث والرعاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيض مكافآت الأندية في كأس ألمانيا بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.