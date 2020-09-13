انتخابات الجبلاية فى مهب الريح.. "الأولمبية" تخاطب اتحاد الكرة بشأن خطاب الفيفا

وتمسكت اللجنة الأولمبية المصرية بإقامة انتخابات الجبلاية بعد تصنيف الهيئات الرياضية والأندية أعضاء الجمعية العمومية بها، وقالت اللجنة الأولمبية أن اللوائحتمنح للجنة الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضى لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية.
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