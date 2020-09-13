إنتر ميلان يقترب من تجديد تعاقد هداف الفريق

يستعد نادي إنتر ميلان لعقد اجتماع مهمًا غدًا، الإثنين، مع وكلاء مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لاوتارو مارتينيز، وسط ترقب من برشلونة.
ويرغب برشلونة على مدار الأشهر الماضية في التعاقد مع لاوتارو، ولكن المفاوضات توقفت بين الناديين بسبب تعنت إنتر ميلان في مطالبه المادية، حيث يريد الحصول على 110 ملايين يورو نظير الموافقة على بيع الأرجنتيني.
وأفادت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن الاجتماع كان مقررًا، الجمعة الماضي، ولكن تم تأجيله إلى غد الإثنين.
ويسعى إنتر ميلان من خلال هذا الاجتماع لمناقشة مستقبل لاوتارو مع وكلاءه، لمحاولة تجديد عقده الحالي وتحصينه من إمكانية الرحيل إلى برشلونة.
وتزعم الشبكة الشهيرة أن إدارة إنتر ميلان مستعدة لزيادة راتب لاوتارو مع الفريق، من أجل إقناعه بالبقاء وإنهاء كافة التكهنات حول مستقبله داخل "جوسيبي مياتزا".
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