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بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب النادي الأهلي من ضم ثاني صفقاته الصيفية استعداداً للموسم الجديد، بعد ضم الجناح الدولي طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.

وقالت مصادر مطلعة داخل لجنة التخطيط لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي بصدد ضم المدافع أحمد رمضان بيكهام، لاعب وادي دجلة.

وأشار المصدر، أن اللاعب يجيد اللعب في عدة مراكز، منها لاعب خط الوسط المدافع الظهير الأيمن وقلب الدفاع، فضلاً عن كونه أحد أبناء النادي الأهلي.

ويستطيع الأهلي ضم بيكهام نظير 5 ملايين جنيه مصري فقط، بناءاً على شرط أحقية استعادته، حينما باع الأهلي اللاعب ضمن صفقة محمد محمود.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الإتحاد السكندري غداً الاثنين، في إطار مواجهات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي قد تشهد تتويج الأهلي باللقب رسمياً.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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