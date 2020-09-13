نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصدر داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر على عودة ثنائي الفريق من الإعارة، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن فايلر طلب استعادة المهاجم محمد شريف المعار إلى نادي إنبي، وأكرم توفيق، لاعب خط وسط الجونة.

وتألق شريف في إعارته مع إنبي، حيث تمكن من تسجيل أهداف في مشوار الفريق ببطولة الدوري حتى الآن.

كما أصبح أكرم توفيق أحد أفضل لاعبي خط الوسط في مصر، وظهر تألقه بشكل كبير في مشوار المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والتي أقيمت في القاهرة، وحصد لقبها الفراعنة وتأهلوا لبطولة أوليمبياد طوكيو.

ولم يحسم فايلر أم بعض الأسماء، مثل صلاح محسن وناصر ماهر المعارين إلى سموحة، وأحمد ياسر ريان المعار إلى الجونة.