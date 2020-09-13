مجلس الاتحاد السكندري يدعم اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

يعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي جلسة فنية مع الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب .

جاء ذلك لدعم اللاعبين وحثهم على العودة لتحقيق الفوز في كافة المباريات القادمة من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر .

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ويواجه الاتحاد السكندري نظيره النادي الأهلي غدا "الاثنين"، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري .

و قرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري دخول اللاعبين في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة النادي الأهلي من أجل تصحيح المسار عقب التعادل مع نادي مصر "2-2"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس " الجمعة".



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