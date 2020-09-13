بعد إبداع الافتتاح .. 5 أحلام تراود محمد صلاح في موسم ليفربول الجديد

وقدم محمد صلاح أداء رائعا وأحرز 3 أهداف " هاتريك " وقاد فريقه لتحقيق فوزه الأول بالمسابقة الأكثر قوة على مستوى العالم .

ويأتى على رأس هذه الأحلام ، هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية مع فريقه ليفربول فى إنجاز سيكون كبيرا للغاية بالنسبة للنجم المصري بعدما نجح فى التتويج به فى العام الماضي .

ويسعى أيضا محمد صلاح إلى التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي " البريميرليج " بعد أن فقدها العام الماضي لحساب الإنجليزي " فادرى" مهاجم ليستر سيتى .

ويدخل صلاح الموسم الحالى مع ليفربول بتركيز كبير للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا فى نسخته الجديدة ، بعد أن تمت الإطاحة بالفريق أمام أتلتيكو مدريد من دور الـ 16 فى آخر نسخة من البطولة الأوروبية الكبيرة ، وأيضا يسعى صلاح إلى المنافسة على لقب أفضل لاعب فى العالم ، وكذلك الامر المنافسة على لقب أفضل لاعب إفريقي والعودة إلى عرش نجوم القارة السمراء بعد أن انتزعها السنغالى ساديو مانى فى نسختها الماضية .

وكان الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فرض سيطرته على أغلفة الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بعد الـ"هاتريك" الذي قاد به فريقه للفوز على ليدز يونايتد العائد للدوري الممتاز، بنتيجة 4-3، أمس، السبت، في افتتاح الـ"بريميرليج".

وعنونت صحيفة "ديلي ميل" على غلافها: "رجل اللحظة" بينما خرجت صحيفة "إكسبريس" بعنوان: "مو يعود بانفجار.. صلاح بطل الهاتريك، في مباراة كلاسيكية بـ أنفيلد".

أما صحيفة "جارديان" فعنونت: "عرض صلاح المتأخر.. بطل الهاتريك كلف رجال بييلسا ثمن ركلة الجزاء المتأخرة بعد عودة كانت قريبة للغاية من إسقاط البطل".

وبات "مو صلاح" أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء ليفربول الافتتاحي بالبريميرليج، منذ جون ألدريج موسم 1988-1989.