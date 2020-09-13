مختار مختار البريميرليج.. نونو سانتو يجدد عقده مع ولفرهامبتون لـ 2023

وأشار نادي ولفرهامبتون أن عقد سانتو الذي كان سينتهي بنهاية هذا الموسم قد تم تجديده لينتهي عام 2023، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.
وكان نونو سانتو قد تولى تدريب نادي ولفرهامبتون عام 2017، ليصعد بهم للبريميرليج في موسمه الأول مع الفريق.
وتأهل سانتو مع ولفرهامبتون لدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، كما قاده للتأهل لذات البطولة هذا الموسم.
ويطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي على سانتو، لقب مختار مختار الدوري الإنجليزي، للشبه الكبير بينه وبين مدرب فريق الإنتاج الحربي.
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