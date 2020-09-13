توتنهام وإيفرتون.. عناق بين أنشيلوتي ومورينيو قبل انطلاق مباراة فريقيهما.. فيديو

انطلقت منذ قليل مباراة فريقي توتنهام وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقبل المباراة، التقطت عدسات كاميرات المصورين لقطة رائعة بين كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام، حيث قاما بمعانقة بعضهما البعض.

ودار حديث ودي بين المدربين قبل انطلاق مباراة فريقيهما في الجولة الأولى من البريميرليج.

جدير بالذكر أن مورينيو كان يدرب نادي ريال مدريد سابقًا، قبل أن يخلفه كارلو أنشيلوتي في تدريب الفريق الملكي.