أيمن المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة أسوان

حراسة المرمي: محمد أسرف ، علي فرج.
خط الدفاع: محمود مسعود ، سليمان عبدربه، محمد الشاذلي ، أحمد صافي ، محمود منصور ، إيهاب سمير
خط الوسط: حسام غالي ، مصطفي أمين ، أحمد الشناوي ، محمود كابونجا ، وليد عادل ، أحمد فهمي ، أحمد أوكا .
الهجوم: محمد ماجد أونش ، حسن فيصل ، سلام فؤاد ، هاني رشدي، هشام شعبان
ويأمل أيمن المزين في تحقيق الفوز أمام نادي أسوان والحصول على ثلاثة نقاط من أجل الأرتقاء بجدول تريتب الدوري المصري.
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