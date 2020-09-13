الزمالك يعود لفتح ملف نجم بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - عاد نادي الزمالك مجدداً للتفاوض بشأن ضم نجم بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة النهار، أن الزمالك أعد فتح ملف مفاوضات الظهير الأيمن رجب بكار، نجم بيراميدز.

وتابع، أن الأهلي يرغب في ضم اللاعب لتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم لبيراميدز، مستغلاً ابتعاد اللاعب عن التشكيلة الأساسية لبيراميدز.

وواصل، أن الزمالك قرر فتح خط التفاوض مع اللاعب مجدداً، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بدءاً من الموسم القادم، في ظل تواجد الثنائي، حازم إمام، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، والناشئ أحمد عيد.

يذكر أن الزمالك ضم بالفعل حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر.