نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعود لفتح ملف نجم بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاد نادي الزمالك مجدداً للتفاوض بشأن ضم نجم بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة النهار، أن الزمالك أعد فتح ملف مفاوضات الظهير الأيمن رجب بكار، نجم بيراميدز.
وتابع، أن الأهلي يرغب في ضم اللاعب لتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم لبيراميدز، مستغلاً ابتعاد اللاعب عن التشكيلة الأساسية لبيراميدز.
وواصل، أن الزمالك قرر فتح خط التفاوض مع اللاعب مجدداً، لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بدءاً من الموسم القادم، في ظل تواجد الثنائي، حازم إمام، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، والناشئ أحمد عيد.
يذكر أن الزمالك ضم بالفعل حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر.
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