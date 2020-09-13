نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، ببعض لاعبي ريال قد تسبب المتاعب للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد نوهت أمس السبت، على أن النجم البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد قد طلب الرحيل عن سانتياغو برنابيو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن المتسبب الرئيسي وراء رحيل مارسيلو المحتمل عن ريال مدريد هذا الصيف.

ووفقاً لشبكة ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسبانية من مصادر مقربة من نادي ريال مدريد، أنه في حال لو غادر مارسيلو ريال مدريد هذا الصيف فسيكون رونالدو هو السبب الرئيسي في ذلك.

وأشارت الشبكة إلى أن رونالدو قد يحرض الظهير الأيسر البرازيلي على إدارة النادي الملكي من أجل الضغط عليهم للموافقة على رحيله إلى يوفنتوس.

ومن جهته بدأ رونالدو في الضغط على مجلس إدارة يوفنتوس لتوقيع اتفاق لنقل مارسيلو من ريال مدريد، حيث يريد البرتغالي مشاركة غرفة الملابس واللعب مرة أخرى مع صديقه المقرب مارسيلو، وسيبذل مدربه أندريا بيرلو كل ما في وسعه لتحقيق رغبته.

يذكر أن مارسيلو قد إنتقل إلى سانتياغو برنابيو في صيف عام 2007 قادمًا من نادي فلومينيسي البرازيلي مقابل 6.5 مليون يورو، وحقق مع النادي الملكي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا خلال أربع مناسبات.