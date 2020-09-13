نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل القناة مع نجوم المستقبل استعدادا للقسم الثاني في المقال التالي
وأحرز هدف القناة لاعب الفريق محمد عبد الرحيم في الدقيقة 30 من زمن الثاني .
يذكر أن القناة خاض خلال الأيام الماضية ثلاثة وديات، حيث تغلب على فريق الأمل، ثم تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، وتغلب مؤخرا على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف.
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