نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك سلب 3 نقاط أمام الأهلي ليرد أبنائه من خارج أسوار القلعة.. فهل يفعلها مختار الليلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء مساء اليوم الأحد، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، والسادسة بتوقيت جرينتش.

الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، يلاقي الإنتاج الحربي تحت القيادة التدريبية لـ مختار مختار، أحد أبناء الأهلي السابقين، الذي يسعى لحصد الثلاث نقاط لمساعدة فريقه والذي سيصب في مصلحة الأحمر، الذي سيتوج بطلا للدوري هذا الموسم.

وكان الأبيض اقتنص 3 نقاط أمام الأهلي في مباراة القمة السابقة، بثلاثية مقابل هدف، ليواجه إثنين من لاعبي الأحمر السابقين في منصب المدير الفني حاليا بعد ذلك، ويخسر 5 نقاط، ساعدت الأهلي كثيرا في حصد اللقب مبكرا.

حيث خسر الزمالك أمام المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس بثنائية مقابل هدف، إضافة إلى تعادله أمام سموحة بقيادة أحمد سامي، إيجابيا بثلاثية.

فهل يفعلها مختار مختار الليلة ويتيح للأهلي فرصة التتويج بالدوري رسميا دون النظر إلى النتائج المقبلة؟