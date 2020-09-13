نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يفوز علي شيكو ويواجه القناة قبل عودة القسم الثاني في المقال التالي
أحرز الهدف الوحيد للفريق البترولي، اللاعب، عمر جبر، وكان بتىوجت قد خسر مؤخرا من القناة بهدف دون مقابل.
ويملك بتروجت، في رصيدة 29 نقطة، بالمركز الثالث، بجدول ترتيب أندية المجموعة الثانية، ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.
ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.
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