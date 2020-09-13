نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يفوز علي شيكو ويواجه القناة قبل عودة القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول بنادي بتروجت الفوز اليوم علي نظيره نادي شيكو، أحد فرق دوري القسم الثالث، بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد الملعب الفرعي ببتروسبورت .

أحرز الهدف الوحيد للفريق البترولي، اللاعب، عمر جبر، وكان بتىوجت قد خسر مؤخرا من القناة بهدف دون مقابل.