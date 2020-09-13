نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء مباراة السكة الحديد والداخلية بسبب مشادات الأجهزة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الحكم عمرو حلاوة بإلغاء مباراة الداخلية والسكة الحديد، في الدقيقة 15 من الشوط الثاني، عقب مشاده بين هشام زكريا المدير الفني لفريق الداخلية، ومحمود شكري المدير الإداري، مع جمعة مشهور المدير الفني لفريق السكة الحديد

وقام حكم المباراة بطرد لاعب وسط فريق السكة الحديد محمد رمزي، بعد إعتداء على لاعب الداخلية مصطفى إبراهيم.

وكانت نتيجة المباراة التعادل السلبى، سيطرة فريق السكة الحديد على اغلب فترات المباراة، وفي الدقيقة الأولى إهدر أحمد عارف توتى فرصة هدف للسكة، بعد تمريرة من محمد عاطف.

وفي الدقيقة 35 ومن كرة عرضية من مصطفى عبد ربه سددها توتى بقوة وتصدى لها ببراعة، محمود حمدي حارس الداخلية.

خاص فريق السكة الحديد اللقاء بشكيل ضم محمد جمال،مصطفى عبد ربه، أسامة صبحى،محمد عاطف، المتولى محمود، عبد العليم السيد،محمد رمزى، فوزي الكاشف، أحمد عبد المنعم كشرى، أحمد عارف توتي، واشترك في الشوط الثاني حسن بشندى،ومحمد ريعو، وحازم شعيب.

بينما تكون فريق الداخلية من، محمود حمدي،اسلام صيام،جون مانجا،احمد رضا، محمد الكومى، أحمد أبو الخير، محمود طلعت،

إسلام الشاعر زيزو، محمد صلاح، أحمد تمساح، إسماعيل بامبا، واشترك في الشوط الثاني كلا من مصطفى إبراهيم واسامة جابر وأحمد عبد الفتاح ومحمد زيكا.

وأدار المباراة الحكم عمرو حلوه، حكم ساحه، وعاونه أشرف متولي، مساعد أول، وخالد موسى، مساعد ثان.

وسوف يلتقي فريق السكة الحديد مع فريق الأوليمبي يوم الثلاثاء القادم.