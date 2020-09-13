كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الانتاج الحربي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمود الونش – أحمد عيد خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – محمد أوناجم – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل وحاتم محمد سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد.

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