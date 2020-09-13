في عيد ميلاد ملك الدفاع.. تعرف على أصعب مهاجم واجهه كانافارو خلال مسيرته

ويحتفل فابيو كانافارو اليوم، الأحد بعيد ميلاده الـ 47، ولد في 13 سبتمبر عام 1973 بمدينة نابولي.
بدأ كانافارو مسيرته في صفوف ناشئين نابولي وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1993 وكانت أول مباراه له في الدوري ضد يوفنتوس.
عاني فريق نابولي من أزمة مادية طاحنة في هذه الفترة ليضطر إلى بيع كانافارو إلى بارما عام 1995، من أجل توفير سيولة مالية.
لعب كانافارو 7 مواسم بقميص بارما لينضم إلى إنتر ميلان في 2002 ولعب له موسمين شارك خلالهما في 50 مباراة وسجل هدفين.
انضم كانافارو إلى يوفنتوس في موسم 2004، لكنه لم يستمر كثيرا ايضا، ورحل إلى ريال مدريد في 2006 ليلعب في صفوفه 3 مواسم، ثم عاد إلى يوفنتوس 2009 ولعب له موسما واحدا.
في 2010 انضم كانافارو إلى الأهلي الإماراتي لمدة موسم وحيد، ليعتزل بعدها كرة القدم بعد مسيرة حافلة عظيمة.
أما على المستوي الدولي شارك 21 مباراة مع منتخب الشباب، بينما شارك مع المنتخب الأول في 136 مباراة، سجل خلالهما هدفين.
على صعيد الإنجازات حقق العديد من الإنجازات أبرزهم كأس العالم 2006 وكأس العالم للشباب مرتين، والدوري الإسباني مرتين، كأس الاتحاد الأوروبي مرة وحيدة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 2006 والكرة الذهبية في نفس العام ايضا.
أصعب مهاجم واجهه كانافارو طوال مسيرته:
قال كانافارو في تصريحات صحفية سابقة أن المهاجم الوحيد الذي كان يخشاه خلال مسيرته كان النجم البرازيلي رونالدو.
وأكد كانافارو أنه لم يكن يستطيع النوم جيدا، قبل المباريات التي كان يواجه فيها الظاهرة رونالدو.
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