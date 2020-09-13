عمرو وردة يشارك متابعيه صورة من إجازته الصيفية

وظهر عمرو وردة في الصورة على شاطئ البحر، يرتدي شورت وتيشيرت باللون الأبيض أثناء قضاء الإجازة الصيفية، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. وكان عمرو وردة قد قطع إعارته مع أيل لاريسا اليوناني؛ بعد اتهامه بعدم الالتزام في التدريبات، ليعود إلى نادي باوك.

وارتبط اسم وردة بالعديد من الأندية مؤخرا منها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا، إضافةً إلى عدة عروض في الدوريين التركي والسويسري.



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